E já está online!

Após mil e uma afinações e limpeza de bugs, finalmente, temos online a nova homepage do SAPO . As respostas e sugestões dos utilizadores foram extremamente úteis e ajudaram-nos a tomar algumas decisões finais e a descobrir alguns gatos que estavam bem escondidos.Para toda a equipa que trabalhou neste projecto, foram meses de intenso trabalho, longas reuniões, emocionantes jogos de sueca e - imagine-se - nem uma massagem de relaxamento! Ainda assim, e como sempre, valeu a pena; temos a certeza de que temos agora a melhor homepage do SAPO de sempre. Pelo menos até à próxima...Contamos agora com todos vocês, no dia a dia, para continuarmos este projecto.

De Como abrir homepage pessoal? a 18 de Abril de 2007 às 13:00

Na homepage anterior do Sapo existia um login que permitia aceder às homepages pessoais já com o endereço registado (faltava só escrever a password da homepage pessoal), e agora não existe esse login e assim não consigo abrir uma homepage pessoal que estava registada num "login" diferente. Que fazer?

De Eduardo a 19 de Abril de 2007 às 00:58



É simples:



1. Aceder a

2. Na caixa "http" preencher com o URL da sua página e escolher da "dtopdown" se é com.sapo.pt, no.sapo.pt, etc

3. Indicar a mesma password que usava na homepage antiga do SAPO.



Viva,É simples:1. Aceder a http://homepages.sapo.pt 2. Na caixa "http" preencher com o URL da sua página e escolher da "dtopdown" se é com.sapo.pt, no.sapo.pt, etc3. Indicar a mesma password que usava na homepage antiga do SAPO.

De Anónimo a 19 de Abril de 2007 às 01:55 O problema é que não consigo escrever nada nessa caixa!

De Catia a 12 de Outubro de 2010 às 00:20 Este link não dá apara entrar na minha homepage antiga do sapo, pois meu url era ..no.sapo.pt e não com.sapo.pt, alguém me pode ajudar?

De Anónimo a 18 de Abril de 2007 às 16:53

quem foi o responsavel por este copianço?

para não falar do aspecto, usabilidade e mais uma lista interminavel....



????



quem?

e já agora... deve ter custado pouco...

por aqui já não me apanham...

De jorge a 18 de Abril de 2007 às 17:15

bom,



para além de ser um copianço *coff*, é um copianço mal feito.



parece um daqueles templates de blogs para o blogspot. não tem cor, não tem graça, está mal pensada e, apesar de a máxima "less is more" ser boa, convém não esquecer outra "make it simple, not simpler"... está má. mesmo. para um portal que se quer líder em serviços/marca como o sapo, podia-se ter feito algo muito melhor. enfim.





J



PS: gosto dos 222 erros q aparecem no validador do W3C, em coisas tão simples como fechar uma tag < style >... : )

De USADOS PT a 18 de Abril de 2007 às 17:57

Boa Tarde,

Podem informar-me por favor, como faço actualizações das HOME PAGES que tenho registadas neste EMAIL ?

Não consigo abrir nadinha.

Até já.

De Simplesmente Eu a 18 de Abril de 2007 às 21:01

Ninguém me tira da cabeça que escolher logo na homepage o tipo de pesquisa que queremos (em português, paginas d eportugal ou toda a web) dava mesmo jeito.



Está gira.

Abraços

De Marco a 20 de Abril de 2007 às 00:52 http://pesquisa.sapo.pt/



Continua a existir aqui =)

De Anónimo a 18 de Abril de 2007 às 22:20

Como utilizadora desde sempre do Yahoo!, confesso que me senti um pouco atordoada ao ver a nova homepage do sapo.pt. É uma cópia quase fiel da nova página deles, apresentada já há alguns meses, e as pequenas diferenças não conseguem disfarcá-lo. Não quer dizer que esteja feia, porque ao menos copiaram os melhores, mas aonde vai a originalidade?

Sem dúvida uma boa notícia para pirated-sites.com.

De P. Agrelos a 19 de Abril de 2007 às 11:32

O que é isto? Não têm designers!?!?! Ou contrataram os mesmos do Yahoo!!?!?



Só mudaram as cores!!!!



Dá mau aspecto copiar assim descaradamente...





De Bruno a 19 de Abril de 2007 às 11:34

Bem.. eu até estranhei.. coloquei no browser www.sapo.pt e abriu-me a página da yahoo mas em verde.. até pensei que a yahoo tivesse mudado de cor...

Ai não.. oops.. é mesmo a página do sapo...



Bem... existem milhares de designers desempregados à espera de uma oportunidade e vocês copiam um site. Sinceramente acho que foi uma estratégia muito mal pensada. Pelo menos copiavam o google... sempre dava um bocadinho menos de trabalho..



Espero que da proxima versão sejam mais originais e profissionais.



Cumprimentos, e boas cópias...

De Hugo a 19 de Abril de 2007 às 11:48

Meses de trabalho para copiar o yahoo? Eu sou preguiçoso mas vocês exageram.

De Sandra a 19 de Abril de 2007 às 14:29

Pois eu gosto e não me parece nada uma cópia da pagina do Yahoo ! Tem algumas semelhanças mas a do sapo está bem melhor. Já agora gostava de ver a originalidade de algumas pessoas que passam a vida a criticar. EU GOSTO!!

