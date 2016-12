Homepage em Safari

Para os utilizadores de Mac e Safari, foram corrigidos alguns pequenos bugs (botões da Pesquisa e Área de Clientes, mais uma barra de scroll horizontal) que tornam agora a página praticamente igual em todos os major browsers: Firefox, Opera, IE6, IE7 e Safari.

De Jorge Figueiredo a 9 de Maio de 2007 às 01:20

Esta página está muito gira para quem goste do estilo XP mas é menos prática do que a anterior.

A parte da personalização deveria permitir a alteração completa ao gosto do user, com a possibilidade de eliminação de todo o lixo visual, o que para além de manter a sanidade mental tornaria a página mais rápida a abrir.



De celso a 9 de Maio de 2007 às 19:10 O que é que gostaria de poder personalizar adicionalmente ao que já existe ?

De Pedro Tropecêlo a 7 de Setembro de 2007 às 15:51 Concordo com este comentário a 100%. Eu penso que personalizar as cores é o mesmo que não personalizar nada. Era bom se víssemos só os RSS que quiséssemos, tipo igoogle. Personalizar completamente a página de entrada era muito bom, eu tenho algumas ideias, se pretenderem ideias, contacte-me através do meu site.

De Ivo a 9 de Maio de 2007 às 19:44

Metendo-me na conversa, aproveito para lançar uma sugestão, que já disse no outro post, mas se calhar nao viram.



Pessoalmente gostava de uma area genero favoritos para personalizar comos canais que mais usamos, tendo ligação directa, p.ex: tek, vidos, gameover,....



O que acham da minha sugestão, possivel de concretizar?

De Fábio a 20 de Maio de 2007 às 22:57

Acho muito Interessante a ideia dos Favoritos, ams tenho outra sugestão:



Colocar na pesquisa as opções:

pesquisar páginas de Portugal

pesquisar em língua portuguesa

pesquisar toda a web



era extremamente útil porque assim temos de pesquisar primeiro e só depois é que podemos escolher as opções, efectuando nova pesquisa.



Parbéns.



De P M a 22 de Maio de 2007 às 00:21

Já é uma novidade! Embora devesse ter sido resolvido logo de início...Mas...continua a não fazer sentido manter o texto da homepage em azul (a:hover).

Para além de não haver coordenação visual e uniformidade com cada um dos "temas" (no caso, cores) existentes na personalização da página, continua a parecer demasiado grande, criando demasiados blocos visuais que depois se esbatem em...espaços a branco. Seria talvez preferível o underline, mantendo o font color independente da mudança do esquema de cores.Já agora, a uniformização do botão "Pesquisar" com o esquema de cores escolhido também não seria má ideia, a par com uma melhor escolha de iconologia para os botões Mail, Amigos, Horóscopo, Tempo e Trânsito..



E qual a lógica de insistir em CSS inline..?

De celso a 22 de Maio de 2007 às 10:59 A maior parte do CSS da página é extraído de referências externas. A parte que está inline é a que garante que o rendering é decente mesmo que falhe tudo o resto e é marginal. O custo de fazer mais um pedido HTTP (mesmo que devolva um 302) é maior do que o acréscimo em termos de carga da página por causa deste pedaço (que está gzip'ed by the way).



Não é insistência, é uma prática muito usada, é só fazer contas ;)



Em relação aos outros comentários, o azul é a norma mais bem aceite para identificar links em termos de usabilidade. Pode não ser a cor mais agradável, é subjectivo, mas é a cor que os utilizadores mais rapidamente associam a um link, e isso é o mais importante.



De qualquer forma, um cenário que está na mesa é o de investir em themes mais alternativos como opção de personalização e que vão em linha com os teus comentários e os de outros utlizadores.



Obrigado pelo feedback.

De Sailor Girl a 4 de Julho de 2007 às 00:09

Excelente blogue!

De kako a 17 de Julho de 2007 às 21:28

De Carolina Coimbra a 30 de Novembro de 2007 às 11:00

Sou aluna do Mestrado em Comunicação Estratégica da Universidade da Beira Interior e neste momento estou a desenvolver um trabalho de investigação sobre blogues ligados a empresas/marcas. Neste sentido, gostaria de pedir a colaboração deste blogue através de resposta a um breve inquérito, mas para isso preciso de saber para que e-mail deverei enviá-lo.

De jonasnuts a 30 de Novembro de 2007 às 11:10 Pede a colaboração para um estudo a este Blog, que não é actualizado desde o dia 3 de Maio?



Ou o estudo é apenas sobre blogs mortos, ou então a credibilidade do estudo está desde já comprometida.

De Anónimo a 1 de Dezembro de 2007 às 00:11 apanha juízo que já tens idade para isso

De nokia a 14 de Julho de 2008 às 07:25

Uma vez que este blog não tem tido grandes actualizações, gostaria de pedir a opinião sobre a minha homepage a quem a quiser dar:



http://sapointhahouse.paginas.sapo.pt/



