Homepage 2009: A preparação

Sessões de brainstorming Optámos por limitar o número de participantes nestas sessões. Pela nossa experiência passada, sessões demasiado alargadas serviam para nos desfocar do verdadeiro objectivo. Invariavelmente acabávamos por discutir pormenores em vez do “big picture”. Estiveram presentes 7 ou 8 pessoas de cada vez, representando todas as áreas do Portal: editorial, comercial e técnica. O mote das sessões era simples: pela nossa experiência pessoal enquanto utilizadores, autores, técnicos ou comerciais, analisar de forma critica e aberta todos os aspectos da homepage actual, destacando o que achávamos que havia corrido bem e identificando o que estava mal. Daqui resultaram alguns pontos chave: A nossa percepção do que estava a correr bem

Aos utilizadores não frequentes fizemos um inquérito mais generalista sobre hábitos de navegação, mantendo a coerência temática com o outro grupo. Em pouco mais de 1 semana chegámos às 26000 respostas, o que nos deu uma excelente base para análise. Os resultados foram revistos à luz das diferentes “personas” que havíamos identificado. De entre as diversas conclusões a que chegámos, uma sobressaiu. Aos utilizadores, a plataforma A, o serviço B ou o media C não dizem nada. Quem visita a homepage do SAPO está interessado em áreas temáticas muito concretas. Não está interessado em vídeos ou blogs ou multimedia, mas sim em música, ambiente, politica, etc, independentemente de esses conteúdos estarem em blogs, vídeos, notícias ou fotos.

Inquéritos aos utilizadores Realizar inquéritos é uma experiência muitíssimo interessante. Por mais análises estatísticas e de eyetracking que se façam, um inquérito respondido pelos utilizadores enquanto usam o seu próprio equipamento nas condições mais diversas imagináveis revela sempre grandes surpresas. Mais do que as surpresas, são interessantes as respostas em texto livre que nos dão. Ao mudar a HP do SAPO temos em mente objectivos macro bem determinados. O primeiro é naturalmente o de melhorar a experiência dos que nos visitam habitualmente enquanto o segundo consiste em chegar a segmentos em que temos menos penetração. Em detalhe:

Heatmaps O SAPO criou recentemente um departamento de Qualidade e Usabilidade. Este departamento foi equipado por forma a ser capaz de fazer testes de eyetracking em equipamento adquirido para o efeito. Os testes de eyetracking permitem medir o movimento dos olhos na página e aferir o número de fixações do olhar em diferentes áreas, bem como o tempo em que dedicam a cada uma delas. Desta forma conseguimos descortinar as zonas mais “quentes” e as que despertam menor grau de atenção dos utilizadores. Realizámos testes com dois grupos de utilizadores: visitantes frequentes e conhecedores da estrutura da homepage e utilizadores que raramente visitam a HP do SAPO. Aos frequentes foi pedido que navegassem da forma que habitualmente fazem no SAPO.

A Homepage do SAPO é desde há vários anos o portal mais visitado em Portugal. Com 85 milhões de pageviews e 32 milhões de visitas por mês, aparece sistematicamente no topo do ranking Netscope com mais do dobro de visitas do segundo classificado. Esta é só uma das razões pelas quais qualquer mexida na HP é feita de forma ponderada e com um método que, embora seja sempre questionável, obedece a critérios claros e bem definidos. A HP actual já tinha mais de 2 anos de vida. Desde o seu lançamento foi sendo pontualmente alterada e adaptada à realidade do momento mas já não era possível continuar a fazê-­lo sem desvirtuar os critérios originais da sua concepção. Por este motivo decidimos avançar de armas e bagagens para a construção da nova Homepage do SAPO.

