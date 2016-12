Versão Beta e os Inquéritos

Este é o terceiro e último post com a história por trás da nova Homepage do SAPO.

Responderam à última questão (facultativa), 29% do universo de utilizadores. Curiosamente, o valor percentual é rigorosamente igual ao número de apreciações negativas ao esquema de cores. Aqui ficam algumas respostas seleccionadas (as mais consensuais entre os que preencheram esse campo) Prós

Ainda assim, as apreciações negativas ao novo esquema de cores ficam pelos 29%, com 13% neutros e 58% positivos. Interessante é também olhar para alguns excertos das respostas em texto livre que nos são dadas na “caixa de sugestões”. Por norma, esta opção é preenchida por quem não gosta de algum dos aspectos da nova homepage e quer fazer vingar a sua opinião.

A segunda questão incidiu sobre as cores: "Como classifica o novo esquema de cores da Homepage do SAPO?"

A versão beta foi lançada dia 17 de Novembro conjuntamente com um inquérito de satisfação. Propositadamente o inquérito foi minimalista e directo para aferir em traços gerais a justeza das opções tomadas nesta versão. Durante esta fase foi recolhido feedback dos utilizadores com o propósito de fazer ajustes finais antes do lançamento. Feedback recolhido:

6 comentários:

De Jorge Alves a 11 de Dezembro de 2009 às 19:25

Isto mostra como se faz trabalho de excelente qualidade no SAPO!

Excelente trabalho e muito parabens!



E acima de tudo muito obrigado pela partilha!



netalvesj

De Eduardo a 11 de Dezembro de 2009 às 23:31 Obrigado Jorge,



É importante mostrar que o webdesign e a usabilidade não são conceitos abstractos. Há sempre uma lógica e um método por trás das coisas.



responder a comentário | início da discussão



De Beatriz Jacob a 17 de Janeiro de 2010 às 16:29

Boa-tarde.

Gostaria de sugerir o meu blog pessoal para destaque (http://beatrizjacob.blogs.sapo.pt). Sei que não gostam de player automático, mas tendo em conta que tenho visto imensos blogs em destaque com o dito cujo... Além disso como está bem visivel espero que não tenha influência. De qualquer maneira poderei retirá-lo caso seja preferivel.



Obrigada,

Cumprimentos

De ACardoso a 22 de Janeiro de 2010 às 11:59

O Sapo não presta jornalisticamente e vai perder cada vez mais audiência, pois os conteúdos são tratados com muita leviandade..

Pode a fachada do Sapo ser apelativa, mas o conteúdo de certas notícias - nomeadamente desporto - é completamente faccioso e reles. Jornalismo e honestidade devem ser sinónimos e a verdade deve estar acima de tudo.

Por vezes o benfiquismo é tão torpe que lembra uma enxurrada (ou diarreia) vermelha.

Chegam a impedir entrada de comentários que não agradem.

Como se explica esta situação, senão por causas muito obscuras?

De IS a 13 de Maio de 2012 às 13:29

Boas,



Por algum motivo desde que entrou a nova homepage do sapo em cena que deixei de a poder visualizar correctamente na minha Internet de casa (na Universidade funciona bem), no entanto, se usar uma VPN já funciona lindamente. Esta situação mantêm-se independentemente do computador que estiver em uso. O Sapo mobile (no meu telemóvel) continua a funcionar bem mesmo conectado por wi-fi à Internet de casa.



PS: eu vivo na Letónia



Continuação de bom trabalho,

IS

De Beto Antônio Quiteque a 6 de Maio de 2013 às 15:58

adorei

Comentar post