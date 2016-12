Nova homepage do SAPO já online

É um lançamento há muito aguardado, e é um momento importante para o SAPO.Ainda estamos nos preparativos finais do grande lançamento (o ensaio geral) e só para a semana o www.sapo.pt apresenta a sua nova cara definitiva, mas quisemos partilhar já consigo a nova página, que pode ver aqui Esperamos que goste da nova homepage do SAPO. Pode deixar a sua opinião nesta página e pode ainda fazer um comentário neste blog. Todos os comentários são importantes para fazermos os acertos finais e termos um SAPO que seja o mais possível aquele que os utilizadores desejam.Esperamos que goste tanto da nova Homepage do SAPO como nós gostámos de a fazer!A equipa do SAPO

30 comentários:

De carlos freitas a 10 de Abril de 2007 às 15:20

Só é pena a eterna cor do sapo...será que não se pode ter um sapo às cores? Eu até sou sportinguista de bancada mas tanto verde ao fim de um tempo ...deixa marcas indeléveis nos cibernautas

De Anónimo a 11 de Abril de 2007 às 00:10 pode personalizar vários conteúdos. uma das posibilidades é exactamente a cor

De Anónimo a 11 de Abril de 2007 às 10:51

http://jeremy.zawodny.com/blog/archives/0 08122.html



qualquer dia é a vez do Yahoo! processar o SAPO!

De Marco a 11 de Abril de 2007 às 11:31

Quando altero para "Estreito" na personalização de Página, o Botão "Pesquisar" desaparece para debaixo dos menus "Serviços", etc.

De Marco a 16 de Abril de 2007 às 19:15 Também já funcionava bem! :-) Bom trabalho!

De pechanense a 11 de Abril de 2007 às 12:01

Parabéns!



Numa apreciação global acho que está muito melhor. Gosto da "área pessoal", do "tamanho das letras", inclusão do "local", da possibilidade de "mudar a cor" (embora não goste deste novo verde), a localização da publicidade...



Não gosto muito do cabeçalho... Considero-o (sem querer ofender ninguém mas não encontro uma definição apropriada) "pró-abrutalhado/tosco/muito caixa"! Na minha opinião o campo de pesquisa está desproporcional ao resto. O logo do sapo também deveria ser um pouco mais pequeno. O cabeçalho não deveria ter "limites de caixa"... mas isso é a minha opinião :-)



Um abraço e continuação de bom trabalho.



De Anónimo a 11 de Abril de 2007 às 16:31

Na nova página está com um grafismo mais leve e fresco, gostei... mas cuidado.... ABRIL não é April....

Continuem.... Abralo



Helder Guiomar

De Equipa SAPO a 16 de Abril de 2007 às 16:43 Em April águas nil, lá diz o povo :) Obrigada, já está corrigido. Abralo para si também, he he.

Ana Gomes (equipa SAPO)

De padeiradealjubarrota a 11 de Abril de 2007 às 18:02

Está muitíssimo melhor: clean, com letras maiores e de fácil leitura; o resto direi depois quando olhar mais em detalhe. Gosto do verde água,, mas como nos anitos anteriores, os destaques podiam ter mais core tipo rosa pink, azuis, laranjas. Parabéns!

De padeiradealjubarrota a 11 de Abril de 2007 às 18:04

errata: cor

De maripossa a 11 de Abril de 2007 às 18:49

Finalmente mudança,gosto mais atrativa e funcional,gosto a cor é verde não será aminha cor favorita mas o verde dá calma.

Gostei...

Maria

De jose cardoso a 11 de Abril de 2007 às 21:54

assim esperamos o canal do tempo também ainda não funciona mas poderá ser temporário ...assim esperamos

De Belmiro A. a 13 de Abril de 2007 às 13:40

Gostei muito, gostei mesmo muito, mas mesmo muito do novo site do SAPO.



Gostei particularmente do tamanho do SAPO so lado esquerdo. Mas acho que ainda poderia ser maior, está muito pequeno.



O facto que aqui alguém afirmou que era uma cópia do yahoo é totalmente mentira. que irrsponsável ao dizer tal coisa.



Os icons, e local onde está situado no sapo o MAIL, Amigos, Horóscopo

Tempo, Trânsito.

nada tem haver com o local onde estão situados os icons Mail, Messenger, Radio, Weather, Horoscopes, e Local noYahoo.

E se alguém acha isso, é porque é estremamente estúpido, não?



É pura coincidência amigos. Vocês também, ele há com cada um.



Aliás o local onde no sapo se personaliza as cores fofinhas, passo a enumerar:

verdinho rã do tejo

laranja pesseguinho

azulão confusão

azul cuequinha

cor de rosinha novo

cor de rosinha velho

roxinho ameixa noruega





Nada tem haver com o local onde se mudam as cores no yahoo.



Mais os tipos do yahoo conseguiram colocar uns icons do lado esquerdo, e o sapo, não.





Ou seja é um site muito, mas muito mais clean.

É tão clean, tão clean que até me dá sono.

Mas se pensarmos bem não é mau, porque sabem às vezes eu tenho insónias, assim sendo, sempre olho para o "novo" sapo e adormeço logo.



portanto obrigado SAPO.

tu és o novo remédio para quem não consegue dormir à noite.



Um bem haja companheiro Sapo, Obrigado.

De Equipa SAPO a 17 de Abril de 2007 às 11:34 Se os senhores da La Redoute virem esta lista de nomes de cores, são bem capazes de comprar-lha para o novo catálogo :) Gostei sobretudo do 'roxinho ameixa noruega', he he.

Ana Gomes (Equipa do SAPO)

