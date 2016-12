No meu tempo é que era!

7 comentários:

De kincaid a 10 de Abril de 2007 às 17:14

Sapo ou Yahoo?!!!?!



Afinal a OPA foi do Yahoo? (www.yahoo.com)

De Azoriana a 11 de Abril de 2007 às 10:36

Nada como mudar de fato de vez em quando. A mudança é sempre bem-vinda.

Parabéns ao Sapinho porque é mesmo amiguinho :)

De jose cardoso a 11 de Abril de 2007 às 21:43

está uma homepage parecida com a da www.iol.pt mas um pouco mais completa , gosto e acho que só estão de parabéns ,foi uma homepage que a única coisa que lhe falta é mesmo o botão para definir automaticamente como homepage, mas como ainda está para migrar para a pagina oficial... pode ser por isso...

Parabéns a equipa que a construiu.

De Belmiro A. a 14 de Abril de 2007 às 10:53

Gostei muito, gostei mesmo muito, mas mesmo muito do novo site do SAPO.



Gostei particularmente do tamanho do SAPO do lado esquerdo. Mas acho que ainda poderia ser maior, está muito pequeno.



O facto que aqui alguém afirmou que era uma cópia do yahoo é totalmente mentira. que irresponsável ao dizer tal coisa.



Os ícones , e local onde está situado no sapo o MAIL , Amigos, Horóscopo

Tempo, Trânsito.

nada tem haver com o local onde estão situados os icons Mail , Messenger , Radio, Weather , Horoscopes , e Local noYahoo.

E se alguém acha isso, é porque é extremamente estúpido, não?



É pura coincidência amigos. Vocês também, ele há com cada um.



Aliás o local onde no sapo se personaliza as cores fofinhas, passo a enumerar:

verdinho rã do tejo

laranja pesseguinho

azulão confusão

azul cuequinha

cor de rosinha novo

cor de rosinha velho

roxinho ameixa noruega





Nada tem haver com o local onde se mudam as cores no yahoo .



Mais os tipos do yahoo conseguiram colocar uns ícones do lado esquerdo, e o sapo, não.





Ou seja é um site muito, mas muito mais clean .

É tão clean , tão clean que até me dá sono.

Mas se pensarmos bem não é mau, porque sabem às vezes eu tenho insónias, assim sendo, sempre olho para o "novo" sapo e adormeço logo.



portanto obrigado SAPO.

tu és o novo remédio para quem não consegue dormir à noite.



Um bem haja companheiro Sapo, Obrigado.

De NelZON a 14 de Março de 2008 às 12:58

hey



o link não funciona

De nokia a 14 de Julho de 2008 às 07:27

.

De Jonas sav a 22 de Setembro de 2010 às 09:26

o link continua a não funcionar...

