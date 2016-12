Queremos saber o que pensam

43 comentários:

De jon a 11 de Abril de 2007 às 18:38

E para quando uma resolução mais adequada para todos nós, 800X600 já é do tempo da pedra, temos que evoluir...

De Bruno Anacleto a 11 de Abril de 2007 às 20:09



O SAPO aposta ainda na "nova" resolução de 1024x768, colocando também à disposição a opção de 800x600 - uma funcionalidade espectacular.



Acho que mais uma vez o SAPO está de parabéns... É sempre com muito agrado que assisto às novidades não só do SAPO, como também de outros sites produzidos pela PT.com . O novo portal é mais uma excelente obra e penso que ainda pode ser melhorado... na minha opinião talvez falte um pouco de cor e imagem para fugir um pouco do tom demasiado verde, ou do tem demasiado amarelo (dependendo da cor escolhida pelo utilizador na visualização da página).O SAPO aposta ainda na "nova" resolução de 1024x768, colocando também à disposição a opção de 800x600 - uma funcionalidade espectacular.

De Equipa SAPO a 16 de Abril de 2007 às 13:47 Olá,

este novo SAPO foi desenhado para 1024 - está a ver em 800x600? Continua a haver, como opção, uma versão para 800x600, que pode escolher na Área Pessoal > botão Personalização.

Pel' a Equipa do SAPO

Ana Gomes



De Pedro Magalhães a 30 de Janeiro de 2009 às 20:56 Parabéns pelo novo visual :)



Penso que está funcional.

Ainda assim nada de especial.

Parece um blog standard acabado de ser criado.

Não sei se é essa a ideia.

A nível de funcionalidades penso que tem tudo o que é necessário um blog ter.

Ainda há muito trabalho a fazer para superar um wordpress. É a minha opinião sincera.

Abraço

De Fábio a 11 de Abril de 2007 às 21:14

Espectacular! quanto a mim há a melhorar os seguintes aspectos:



- colocação na pesquisa das opções 'toda a web'; 'em português' e 'páginas de portugal'.



- Personalização da página com um vernelho mais vivo.



E pronto.



Abraços,

Fábio.

De so_para_poder_comentar_como_nao_anonimo a 11 de Abril de 2007 às 22:38

Era mais engraçado se o site permitisse a um utilizador com um monitor grande (optimizado em 1280x1024 pixels, por exemplo) ler as letras sem ter de usar uma lupa - sim não são apenas pessoas com uma boa visão que olham para monitores. E era mais perceptível se o site tivesse animações flash para se navegar entre áreas (assim poderíamos ter palavras bem gordas e bonitas - do tamanho do ecrã, eh, eh).

De Equipa SAPO a 16 de Abril de 2007 às 16:35 Olá,

esta página foi concebida tendo em conta as resoluções de praticamente 100% dos utilizadores - os que têm 800x600, e os que têm 1024x768. Sabemos que há utilizadores fora destes dois grupos, mas é difícil conceber modelos que permitam personalizar muitas resoluções diferentes (a não ser que se entre em automatismos, que geralmente dão resultados pouco agradáveis graficamente). O tamanho de letra também foi pensado em função destes dois perfis. Quando (se) um dia houver muita gente a usar resoluções mais altas, aí então vamos afinar as coisas nesse sentido. Vá tentando convencer mais pessoas a escolher essa opção:)

Obrigada

Ana Gomes (equipa SAPO)

De so_para_poder_comentar_como_nao_anonimo a 16 de Abril de 2007 às 17:49 Não será preciso esperar muito: basta ver que a HD está aí...

De so_para_poder_comentar_como_nao_anonimo a 16 de Abril de 2007 às 17:53 E o que pensam sobre colocarem a navegação na página do SAPO através de animações flash?

De so_para_poder_comentar_como_nao_anonimo a 17 de Abril de 2007 às 13:07 Os tópicos que estão na coluna que está do lado esquerdo com fundo verde poderiam fazer um círculo no meio do ecrã e ao passar o rato por cima, aumentariam de tamanho, como os ícones da taskbar do Mac OS, por exemplo. Seria mil vezes mais agradável à vista e quatrocentas mil milhões de vezes mais fácil de navegar.

De Anónimo a 27 de Abril de 2007 às 17:25 Meu... eu acho que tu gostas é de navegar na maionese... !

De so_para_poder_comentar_como_nao_anonimo a 27 de Abril de 2007 às 22:01 E no ketchup.

De Jorge Silva a 12 de Abril de 2007 às 00:02

Parece sobretudo que o portal surge agora mais arrumado e o facto de ter menos publicidade só fica bem.

Terá, de facto, um pouco de verde a mais...

Continuação de um bom trabalho.

De ZeCompadre a 12 de Abril de 2007 às 09:28

Enfim !



porque será que toda a minha gente agora faz os site com gradientets e com botoes tipo "Vista" ?



ja enjoa !



estava melhor anterior !

De Bruno Mota a 12 de Abril de 2007 às 14:01

O site está giro mas não sei porque não está muito parecido com o Yahoo? podem vir a ter problemas com isso... Plagio é considerado crime...

De Marco a 12 de Abril de 2007 às 14:39

Acho que podiam alterar o texto "Destaques do dia" para "Destaques" e assim o "Fora de Casa" já iria caber tudo na mesma linha, sem passar para baixo.



Se são destaques, têm que ser do dia, e não do dia anterior.. Lol =)

De Marco a 14 de Abril de 2007 às 19:11 Já está resolvido =) porreiro...

De Marco a 16 de Abril de 2007 às 13:55 Agora já aparece bem.. =) Mas é no Mozilla Firefox em Linux Ubuntu Feisty 7.04 RC1.

De Carla a 12 de Abril de 2007 às 19:42

A publicidade acima da área pessoal fica sobreposta a parte do conteúdo "Vida e Lazer" e "Utilidades"

De Equipa SAPO a 18 de Abril de 2007 às 08:45 Refere-se ao menu de navegação na versão estreita da página, certo? Já está corrigido. Se ainda persisitr, por favor diga-nos. Obrigada

De Leandro a 12 de Abril de 2007 às 20:10

Acho que o sapo vai estar bem assim, mas acho que podiam ser mais originais e nao emitar o motor de busca yahoo, mas enfim são opiniões.

De kJ kALYMERO a 13 de Abril de 2007 às 08:30

Na minha opinião, gosto muito da homepage, continuem assim, pouca publicidade é que é preciso, agora quererem imitar outras paginas, acho que nunca estaria correcto.

Já precisava de nova cara e diferente.

Cumprimentos do vosso amigo e cliente Kalymero

